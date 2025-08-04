Sorgunda olta balıkçılığı turnuvası düzenlendi
Sorgunda olta balıkçılığı turnuvası düzenlendi
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Sorgun Tabiat Parkı içindeki alanda bir araya gelen katılımcılar trafiğe kapalı alanda araçlarını izleyicilerin beğenisine sundu. 468 aracın katıldığı fuar şenlik havasında geçti.

468 Araç Katıldı1

Bölge halkının yanı sıra Samsun, Çorum, Kayseri gibi şehirlerden gelen modifiye araç severlerin de bulunduğu fuar renkli görüntülere sahne oldu.

468 Araç Katıldı5

Fuarda konuşma yapan Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, "Sorgun Belediyesi hizmet etme noktasında çıta atladı ve etrafındaki bütün belediyelere çıta atlattırdı. Modifiye araç fuarımız hayırlı olsun. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

468 Araç Katıldı

Etkinliğe katılanlar modifiye araçların detayları, incelikleri, motor performansları ve iç tasarımları hakkında fikir alışverişinde bulundu. Ziyaretçilerin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle etkinlik sona erdi.

Kaynak: İHA