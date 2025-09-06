Yozgat Bozokspor 2025-2026 sezonunun ilk maçında Düzcespor ile karşı karşıya gelecek. Teknik Direktör Hasan Karaca gözetiminde hazırlıklarını tamamlayan Kırmızı-Siyahlı ekip maçı saatini bekliyor.

Bozokspor bugün oynanacak karşılaşma için yoğun bir tempo sarf ederken ligin ilk maçında 3 puan almayı hedefliyor.

2025-2026 sezonunun ilk haftasında oynanacak Düzcespor – Bozokspor karşılaşması, 7 Eylül Pazar günü saat 15.00’te başlayacak ve Sıfır TV YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan ihale sonucu, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarında TFF 2. Lig ve 3. Lig maçlarının yayın haklarını 85 milyon TL + KDV bedelle Bi Kanal TV aldı.

Bi Kanal TV, her hafta toplam 50 karşılaşmayı izleyicilere ulaştırmayı hedefliyor. Televizyondan yayınlanamayacak müsabakalar ise Sıfır TV’nin YouTube kanalı üzerinden canlı olarak sporseverlerle buluşturulacak.

İlk Haftada 32 Maç Youtube'da Yayınlanıyor!

Bi Kanal TV’nin iştirakleri arasında yer alan Sıfır TV, ligin ilk haftasında oynanacak 64 maçın 32’sini yayınlamayı planlıyor. Yayınlanacak karşılaşmalar arasında saat 15.00’teki Düzcespor – Bozokspor mücadelesi de bulunuyor.

Bi Kanal TV Bilgileri

Cine 1 TV’nin dönüşümüyle yayın hayatına başlayan Bi Kanal TV, Türksat 4A uydusu üzerinden şifresiz olarak izlenebiliyor. Kanalın güncel frekans bilgileri şöyle:

Frekans: 12265 MHz

Polarizasyon: Dikey (Vertical)

Sembol Oranı (SR): 27500

FEC: 5/6

Bi Kanal TV ayrıca Digitürk’te 71. kanal, D-Smart’ta 100. kanal üzerinden yayın yapıyor ve bikanal.com adresinden canlı izlenebiliyor.