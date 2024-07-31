Seydi Ünlü Kimdir

Eskişehirli Uzman Çavuş Seydi Ünlü’nün Somali’de görevdeyken hayatını kaybetmesi, yurt genelinde derin üzüntüye neden oldu. Vatandaşlar, Şehit Seydi Ünlü’nün yaşamı ve vefatı hakkında detayları öğrenmek için araştırmalara başladı. İşte Şehit Uzman Çavuş Seydi Ünlü’nün hayatı ve ölümü hakkında bilmeniz gerekenler...

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SEYDİ ÜNLÜ KİMDİR?

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda Uzman Çavuş olarak görev yapan Seydi Ünlü, Eskişehir doğumludur. Evli ve üç çocuk babası olan Ünlü’nün ailesi İzmir’de yaşamaktadır. Uzman Çavuş Seydi Ünlü, görev yaptığı Somali’de büyük bir özveriyle hizmet vermekteydi.

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SEYDİ ÜNLÜ NEDEN ÖLDÜ?

Seydi Ünlü, Seyitgazi İlçesi Kümbet Mahallesi’nden olup, Somali’de geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olmuştur. Şehidin cenazesi, memleketi Eskişehir’e getirilecek. Ünlü’nün eşi ve üç çocuğu İzmir’de yaşamakta olup, cenazenin Eskişehir’e nakledilmesi bekleniyor.

Kümbet Mahallesi’nde yaşayan anne ve abisinin sabah saatlerinde jandarma ekiplerinden aldıkları acı haber, mahallede büyük bir üzüntüye yol açtı. Mahallede gözyaşları sel oldu ve Şehit Seydi Ünlü’nün vefatı büyük bir üzüntüyle karşılandı.