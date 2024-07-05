Yeşilçam'ın ünlü simalarından Serpil Örümcer, son zamanlarda yaşadığı maddi zorluklarla gündeme geldi. "Arka Sokaklar" dizisine konuk oyuncu olarak katılmasıyla hayatı ve kariyeri yeniden merak konusu oldu. Peki, Serpil Örümcer kimdir? İşte Yeşilçam'ın "Bayan Bacak" lakaplı yıldızına dair detaylar...

SERPİL ÖRÜMCER KİMDİR?

8 Aralık 1952 tarihinde dünyaya gelen Serpil Örümcer, Yeşilçam'da "Bayan Bacak" lakabıyla tanınan ünlü bir şarkıcı ve oyuncudur. Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafları 200 TL'den satışa çıkararak geçim sıkıntısı çektiğini açıklayan Örümcer, bu açıklamasıyla gündemde yer almaya devam ediyor.

KARİYERİ VE ÖZEL HAYATI

1968-1978 yılları arasında sinemada vamp kadın rolleriyle tanınan Serpil Örümcer, bir dönemin ünlü pop sanatçısı Berkant ile tanışmış ve bu aşkı nikah masasına taşımıştır. Berkant'ın çalıştığı gece kulübünde sahne almaya başlayan Örümcer, kısa sürede şöhret basamaklarını hızla tırmandı. Ancak, eşi Berkant'ın alkol problemi nedeniyle hamileliğinin ilk yılında eşinden ayrıldı ve kızı Fulya'yı dünyaya getirdikten sonra müzik kariyerine devam etti. Örümcer, 5 albüm ve 7 tane 45'lik plak çıkardı.

MADDİ ZORLUKLAR VE SAĞLIK SORUNLARI

Serpil Örümcer, daha sonra Batmanlı iş adamı Hasan Ölük ile evlendi. İzmir Fuarı'nda 1969'da en yüksek ücreti alan sanatçı oldu. 1990'larda cilt kanserine yakalanan ve büyük maddi sıkıntılar yaşayan Örümcer'in evi, 2010 yılında Dekodizayn programı tarafından yenilendi.

Sosyal medya hesabından maddi sıkıntılar yaşadığını ve fotoğraflarını 200 TL karşılığında satacağını açıklayan Örümcer, bu açıklamanın ardından büyük destek ve ilgi gördü. Uzun bir aradan sonra "Arka Sokaklar" dizisine konuk oyuncu olarak katılarak yeniden izleyici karşısına çıktı.

SERPİL ÖRÜMCER FİLMLERİ

Ali Baba'nın Çiftliği (1978)

Dalgacı Mahmut (1976)

Adım Kan, Soyadım Silah (1970)

Çingene Aşkı Paprika (1969)

Benim de Kalbim Var (1968)