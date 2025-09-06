Melek Mosso’nun eşi olarak tanınan Serkan Sağdıç, modellik ve oyunculuk kariyeri ile dikkat çekiyor.

Serkan Sağdıç Kimdir?

Serkan Sağdıç, oyuncu ve model olarak tanınan, 1985 doğumlu bir isimdir. 2025 yılı itibarıyla 40 yaşında olan Sağdıç, Mersin doğumludur. Eğitim hayatına da burada başlayan Serkan Sağdıç, daha sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olmuştur. Müzikle bir bağlantısı olmasa da Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Melek Mosso ile evliliği, onu kamuoyunun radarına sokmuştur.

Serkan Sağdıç Kaç Yaşında Ve Ne Zaman Doğdu?

Serkan Sağdıç, 1985 yılında doğmuştur. 28 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla tam 40 yaşına girmiştir. Mersin’de doğup büyüyen Sağdıç, iş ve kariyer hayatını İstanbul’da sürdürmektedir.

Serkan Sağdıç Aslen Nereli?

Serkan Sağdıç, doğma büyüme Mersinlidir. Ailesiyle birlikte uzun yıllarını Mersin’de geçiren Sağdıç, üniversite sonrası İstanbul’a yerleşmiştir. Şehir değişikliği sonrası modellik ve oyunculuk kariyerine ağırlık vermiştir.

Serkan Sağdıç’ın Eğitimi Nedir?

Serkan Sağdıç, üniversite eğitimine Mersin Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü ile başlamıştır. Ancak lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olarak tamamlamıştır. Eğitim sürecinde farklı alanlarda çalışmış, daha sonra modellik ve oyunculuğa yönelmiştir.

Serkan Sağdıç’ın Mesleği Ne?

Serkan Sağdıç çok yönlü bir kariyere sahiptir. Model, oyuncu ve girişimci kimlikleriyle öne çıkmaktadır.

Modellik kariyerinde pek çok ünlü markanın yüzü olmuştur.

2014 yılında vizyona giren Recep İvedik 4 filminde yan rol alarak sinema dünyasına adım atmıştır.

2015 yılında “Güneşin Kızları”, 2016’da “Evli ve Öfkeli” gibi projelerde kısa süreli roller üstlenmiştir.

Aynı zamanda tekstil, organizasyon ve gayrimenkul sektörlerinde yatırımcı olarak iş dünyasında da aktif bir figürdür.

Serkan Sağdıç Hangi Filmde Oynadı?

Serkan Sağdıç, oyunculuk kariyerine 2014 yapımı “Recep İvedik 4” filmi ile başlamıştır. Filmde küçük bir rol üstlenmiş olsa da, bu yapım onun sinema sektörüne giriş noktası olmuştur.

Ayrıca Melek Mosso’nun “Kirpiklerin” adlı şarkısının video klibinde de rol almıştır. Bu klip, sadece kariyerinde değil özel hayatında da bir dönüm noktası olmuş, ileride Mosso ile evlenmesine vesile olmuştur.

Serkan Sağdıç Dizilerde Oynadı Mı?

Serkan Sağdıç’ın net olarak yer aldığı bilinen diziler şunlardır:

Güneşin Kızları (2015)

Evli ve Öfkeli (2016)

Her ne kadar bu projelerde ana karakter olmasa da, oyunculuk kariyerinde deneme yaptığı yapımlar arasında yer almaktadır. Son dönemde ise oyunculuk kariyerine ağırlık vermektense iş dünyasına yöneldiği görülmektedir.

Serkan Sağdıç Ve Melek Mosso Nasıl Tanıştı?

Serkan Sağdıç ve Melek Mosso’nun yolları, 2021 yılında çekilen “Kirpiklerin” adlı şarkının klibinde kesişti. Bu klipte sevgili rollerini üstlenen ikili, kısa süre içinde gerçek hayatta da yakınlaştı ve ilişkilerini kamuoyuna duyurdu.

Melek Mosso Ve Serkan Sağdıç Ne Zaman Evlendi?

Serkan Sağdıç ve Melek Mosso, 11 Ekim 2023 tarihinde Mersin’de sade ama anlamlı bir törenle dünyaevine girdi. Nikah töreni sırasında elde edilen gelir, depremzede çiftlere bağışlandı, bu da çiftin duyarlılığına örnek gösterildi. Düğün, hem sosyal medyada hem basında geniş yankı uyandırdı.

Serkan Sağdıç’ın Evliliğinde Yaşanan Gelişmeler

2024 yılında, çiftin sosyal medya hesaplarında birbirlerini takip etmeyi bırakmaları ve ortak fotoğraflarını silmeleri, ayrılık ve boşanma iddialarını gündeme getirdi. Ancak Melek Mosso, bu iddiaları yalanladı. “İlişkimiz güçlü ve sağlıklı devam ediyor. Bu tür söylentilere kulak asmayın” diyerek açıklama yaptı.

Serkan Sağdıç Çocuk Sahibi Mi?

Hayır, Serkan Sağdıç’ın çocuğu yoktur. Melek Mosso ile olan evliliği henüz çocuksuz devam etmektedir. 2024 yılında ortaya atılan hamilelik iddialarını Melek Mosso şu şekilde yanıtladı:

“Arkadaşlar buradan söylüyorum, kilo aldım biraz, hamile değilim yani.”

Serkan Sağdıç Hangi Alanlarda Çalışıyor?

Serkan Sağdıç, yalnızca sanat camiasında değil, iş dünyasında da aktif bir isimdir. Şu alanlarda faaliyet göstermektedir:

Modellik

Oyunculuk

Organizasyon firması işletmeciliği

Gayrimenkul yatırımları

Tekstil ve tanıtım hizmetleri

Çok yönlü iş kolları sayesinde finansal bağımsızlığını sağlamış ve iş dünyasında da kendine sağlam bir yer edinmiştir.