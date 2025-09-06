Vefat haberi, sosyal medyada ve sivil toplum kuruluşları arasında büyük bir üzüntüye sebep oldu.

İyilik Meleği Hilal Köroğlu Kimdir?

Hilal Köroğlu, uzun yıllardır Genç İHH (İnsani Yardım Vakfı) bünyesinde gönüllü olarak görev yapan, yardımseverliği ve fedakarlığıyla tanınan genç bir kadındır. Düzce merkezli faaliyet gösteren Köroğlu, iyilik ve yardımlaşma konularındaki gayretleriyle hem Düzce'de hem de İHH camiasında geniş bir çevre tarafından seviliyordu.

Paylaşılan taziye mesajları, onun sadece bir gönüllü değil, aynı zamanda iyiliğe adanmış, bir ömür süren "yol arkadaşı" olduğunu gösteriyor.

Ölüm Sebebi Ne?

Metinde, Hilal Köroğlu'nun ölüm nedeni hakkında herhangi bir bilgiye yer verilmiyor. Sadece genç yaşta yaşamını yitirdiği ve iyiliğe adanmış bir ömrün ardından vefat ettiği biliniyor.

İHH Taziye Mesajı Yayımladı

Hilal Köroğlu'nun vefatı üzerine Genç İHH Genel Merkezi ve Kocaeli Genç İHH gibi birçok teşkilat taziye mesajlarını yayımladı. Bu mesajlarda, Köroğlu'nun özverili çalışmaları ve yol arkadaşlığı vurgulandı.

Paylaşılan Bazı Taziye Mesajları:

Genç İHH Genel Merkezi: "Yıllardır ekibimizin ayrılmaz bir parçası olan, iyilik için özveriyle çalışan yol arkadaşımız Hilal Köroğlu’nu kaybettik. Rabbimizden rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz."

Kocaeli Genç İHH: "İyiliğe adanmış bir ömrün ardından geriye örnek alınacak bir miras bıraktı."

Düzce Genç İHH: "Hilal, iyilik için yüreğini ortaya koydu. Onu kaybetmenin derin hüznünü yaşıyoruz."

Düzce’de Toprağa Verilecek

Hilal Köroğlu'nun cenazesi, 6 Eylül Cumartesi günü öğle namazını müteakip Düzce Şehitlik Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Düzce Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilecek.