Şenay Devi, İstanbul'da doğdu. Profesyonel eğitimini ABD'deki Kepler College ve Dirah Academy International'da tamamladı. Devi, Uluslararası Vedic Astroloji Başkanı Guru Profesör Gary Gomes ve Türkiye'de Vedic Astrolog Yücel Sügen'in öğrencisi olup, uluslararası çalışma ve araştırmalarına devam etmektedir.

Batı, Çin, Ezoterik ve Hint Astrolojisi alanlarında uzmanlaşan Devi, 2007 yılında www.astrodeha.com internet sitesini, 2008 yılında ise AstrodehA Danışmanlık Merkezi'ni kurdu. "Hint Felsefesi üzerine" doktorasını tamamlayan Devi, 1 Aralık 2016'da Pandit Dr. David Frawley'in kurucusu ve başkanı olduğu Vedik Araştırmaları Amerikan Enstitüsü'nde Ayurvedik Astroloji üzerine 300 saatlik eğitim programını başarıyla bitirerek uzmanlık alanlarını genişletti.

2008 yılından bu yana profesyonel olarak astroloji danışmanlığı yapan Devi, Washington'da bulunan Kepler College Türkiye bölüm başkanı olarak Batı ve Hint Astrolojisi eğitimlerinde görev aldı. Nisan 2020'de ABD'de onaylı çok dilli eğitim sistemini kapsayan AstrodehA Astroloji Okulu'nu kurdu.

Dr. Şenay Devi, Ekim 2022'de Finansal Astroloji alanında aldığı 300 saatlik eğitimle uzmanlığını tamamlayarak bu alanda da çalışmalarına başlamıştır.