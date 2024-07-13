Semih Terzi’nin kim olduğu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Semih Terzi kimdir?

SEMİH TERZİ KİMDİR?

Semih Terzi, 1989 yılında Kara Harp Okulu'ndan mezun oldu.

2009'da albay rütbesine terfi etti ve 2014 yılında istihkam kurmay albayı olarak Yüksek Askeri Şura kararı ile 4 Ağustos'ta tuğgeneral oldu.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında, saat 24:00 civarında, yanındaki 40 özel kuvvetler mensubuyla kargo uçağıyla Ankara'daki Akıncılar Üssü'ne indi. Oradan helikopterle Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Karargahı'na geçti ve saat 02:30 sularında karargaha girdiğinde, Tümgeneral Zekai Aksakallı'nın emriyle kahraman Ömer Halisdemir tarafından vurularak öldürüldü.

Semih Terzi'nin cenazesi Erzincan'a gönderildi. Ancak Erzincan Belediyesi, Terzi'nin "hain" olduğunu belirterek mezarlığa gömülmesini reddetti. Bunun üzerine ailesi, cenazeyi kendi bahçelerine defnetti.