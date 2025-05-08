Şefaatli Belediye Başkanı Zeki Bozkurt’un talimatıyla, belediye zabıta ekipleri ilçe pazar yerinde denetim gerçekleştirdi.

Vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmesi amacıyla yapılan denetimlerde, esnafın tezgâhlarında fiyat etiketi bulunup bulunmadığı, ürünlerin tazeliği ve hijyen durumu kontrol edildi.

Çürük, bozulmuş veya tüketim açısından risk taşıyan ürünler konusunda esnafa sözlü olarak bilgilendirme yapılırken, fiyat etiketi bulunmayan tezgâh sahiplerine gerekli uyarılar iletildi. Denetimlerin, vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmesi için belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi.