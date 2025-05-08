Yozgat İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Sorgun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nu ziyaret ederek okulun kütüphanesi, laboratuvarı ve müzik sınıfının açılışını gerçekleştirdi.

Ziyaret sırasında, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Altınkaynak, eğitim öğretim süreçleri hakkında öğrencilere moral vererek motivasyon sağladı. Okul idarecilerinden de okulda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İdareci ve öğretmenlere çalışmalarında başarılar dileyen Altınkaynak, ziyaretini sonlandırarak, okulun eğitim kalitesini artırmaya yönelik yapılan bu yatırımların öğrenciler için büyük bir katkı sağlayacağını belirtti.