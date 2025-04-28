Şefaatli Belediye Başkanı Zeki Bozkurt, zabıta ekiplerinin, halkın sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmesi için marketlerde denetimlerini aralıksız olarak sürdürdüğünü açıkladı.

Başkan Bozkurt yaptığı açıklamada, "Zabıta ekiplerimiz, vatandaşlarımızın güvenli ve hijyenik koşullarda alışveriş yapabilmesi amacıyla marketlerde denetimlerini titizlikle gerçekleştiriyor” dedi.

Bozkurt, bu denetimlerin, sadece ürünlerin fiyatlandırılması ve raf düzeniyle sınırlı kalmıyor, aynı zamanda hijyen kurallarına uygunluk ve gıda güvenliğini kapsadığını söyledi.

Bozkurt, özellikle son dönemde gıda güvenliği ve hijyen konularına büyük bir önem verdiklerini belirterek, "Amacımız, halkımıza en iyi hizmeti sunmak ve her alışverişin sağlıklı koşullarda yapılmasını sağlamak. Denetimlerin aralıksız devam edeceğini ve bu tür çalışmaların Şefaatli’nin genelinde yaygınlaşarak devam edeceğini vurgulamak istiyorum" şeklinde konuştu.