Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ve Çayıralan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çayıralan’da hayvancılıkla uğraşan sürü sahiplerine yönelik denetim ve bilgilendirme çalışması yaptı.

Yapılan denetimlerde, hayvanların sağlığı ve barınak koşullarının iyileştirilmesi amacıyla çeşitli uyarılarda bulunuldu.

Çayıralan Belediyesine ait sahipsiz köpek transfer merkezinin mevcut şartları göz önünde bulundurularak, barınaktaki yemek ve su kaplarına ilave edilmesi gerektiği, hayvan hastalıklarına karşı barınağın sık sık dezenfekte edilmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca, beton zeminlere saman balyalarının yerleştirilmesi gerektiği de bildirildi.

İlçede annesiz durumda bulunan altı yavru köpeği alarak, hayvan barınağına teslim etti.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, çevre, doğa ve hayvan hakları konularındaki denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.