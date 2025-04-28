Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, merkez ve ilçelerdeki muhtarlar, Vali Mehmet Ali Özkan’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında, Yozgat merkeze bağlı Kababel Köyü Muhtarı Özgür Bektaş, Hamzalı Köyü Muhtarı Hasan Bozdağ, Derbent Köyü Muhtarı Yılmaz Dursun, Agahefendi Mahallesi Muhtarı Rahmi Çamlıbel, Mehmet Hulusiefendi Mahallesi Muhtarı Abdullah Taşdemir, Sorgun’a bağlı Külhüyük Köyü Muhtarı Nebi Özbek ve Kadışehri ilçemize bağlı Çamsaray Köyü Muhtarı Kadir Akdağ da yer aldı.

Muhtarlar, köy ve mahallelerinde karşılaştıkları ihtiyaçlar ve güncel durumları hakkında Vali Mehmet Ali Özkan’a bilgi sundu. Ziyaret sırasında, köylerin altyapı, sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlerle ilgili talepleri de dile getirildi.

Vali Mehmet Ali Özkan, yürütülen kamu hizmetleri ve projelerin planlandığı şekilde aksamadan devam ettiğini belirterek, muhtarlara ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Özkan, yerel yönetimlerle iş birliği içinde, halkın ihtiyaçlarına hızlı ve etkili şekilde çözüm üretmeye devam edeceklerini vurguladı.