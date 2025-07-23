Yozgat Hizmet Vakfı Binası karşısında, Kozaklı Yolu üzerinde faaliyet gösterecek olan Arslan Mobilya’nın açılış törenine iş dünyasından, sivil toplum kuruluşlarından ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşan işletme sahibi Aykut Arslan, Yozgatlılara kaliteli ve güvenilir mobilya hizmeti sunmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti: “Uzun süredir üzerinde çalıştığımız bu projeyi bugün itibarıyla hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Amacımız, şehrimize estetik, dayanıklı ve modern mobilya seçenekleri sunmak. Müşteri memnuniyetini merkeze alarak hizmet vereceğiz. Açılışımıza katılan, destek veren herkese teşekkür ediyorum.”

Arslan Mobilya, geniş ürün yelpazesi ve farklı tasarım seçenekleriyle Yozgatlı ve Şefaatlilere hizmet sunmaya başladı.