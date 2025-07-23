Valilikten yapılan açıklamada, son günlerde meydana gelen yangınların önemli bir kısmının biçerdöver, balya makinesi ve ot biçme makinelerinden çıkan kıvılcımların ormanlık alanlara sıçramasıyla başladığı belirtildi.

Açıklamada, çiftçilere şu uyarılarda bulunuldu: “Hasat zamanında biçerdöverin yanında su tankeri bulundurmak, olası bir yangına anında müdahale imkânı sağlar ve büyük felaketleri önleyebilir. Doğamızı korumak hepimizin sorumluluğundadır. Lütfen hasat sırasında daha dikkatli olalım, gerekli önlemleri almayı ihmal etmeyelim.”

Valilik, “#ÖnceGüvenlikSonraHasat” ve “#OrmanYangınlarınaDurDe” etiketiyle yapılan paylaşımda, bilinçli tarım uygulamalarıyla doğanın korunmasına katkı sağlanabileceğini vurguladı.