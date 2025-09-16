Şefaatli Belediyesi Temizlik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., temizlik işlerinde çalıştırılmak üzere geçici statüde 10 beden işçisi alımı gerçekleştirecek. Başvurular, 16 Eylül 2025 tarihinde yapılacak.

Görüşmeler Belediye Başkanlığı’nda

Başvuruların ardından mülakat süreci başlatılacak. Görüşmeler, 17 Eylül 2025’te Şefaatli Belediye Başkanlığında saat 11.00’de yapılacak.

Çalışma Koşulları Belli Oldu

Alımı yapılacak işçiler, Şefaatli Belediye Başkanlığı bünyesinde görev yapacak. Çalışma süresi 5 ay 29 gün olarak belirlendi. Mesai saatleri ise 08.30 ile 17.30 arasında olacak.

Gerekli Belgeler

Başvuru yapacak adaylardan şu belgeler istenecek:

Kimlik fotokopisi

Nüfus kayıt örneği

Sabıka kaydı

Sağlık raporu

İkametgâh belgesi