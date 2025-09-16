Şefaatli Belediyesi Temizlik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., temizlik işlerinde çalıştırılmak üzere geçici statüde 10 beden işçisi alımı gerçekleştirecek. Başvurular, 16 Eylül 2025 tarihinde yapılacak.
Görüşmeler Belediye Başkanlığı’nda
Başvuruların ardından mülakat süreci başlatılacak. Görüşmeler, 17 Eylül 2025’te Şefaatli Belediye Başkanlığında saat 11.00’de yapılacak.
Çalışma Koşulları Belli Oldu
Alımı yapılacak işçiler, Şefaatli Belediye Başkanlığı bünyesinde görev yapacak. Çalışma süresi 5 ay 29 gün olarak belirlendi. Mesai saatleri ise 08.30 ile 17.30 arasında olacak.
Gerekli Belgeler
Başvuru yapacak adaylardan şu belgeler istenecek:
Kimlik fotokopisi
Nüfus kayıt örneği
Sabıka kaydı
Sağlık raporu
İkametgâh belgesi
