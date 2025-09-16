"Bu Ülkede Futbol Oynanmıyor"

''Bunu konuşamazsak hiçbir şey konuşamayız. Bakın bu ülkede futbol oynanmıyor. Ülkede kaos var. Galatasaray ve Fenerbahçe. Beşiktaş'a da müsaade edilmiyor. Bize zaten müsaade edilmiyor. Attığımız golün iptalinden sonra oyunu değerlendirmeye gerek yok.'' diyerek Spor kamuoyunda gündem oldu.

Futbolculuk döneminde lakabı Sultan olan Tekke, profesyonel futbol kariyerine Trabzonspor altyapısında başladı ve toplam 10 yıl Trabzonspor'da forma giydi. Süper Lig'in 2004-05 sezonunda gol kralı olarak adını duyurdu ve Rusya'da Zenit ve Rubin Kazan takımlarında 4 yıl oynadı. 25 maçta millî takım forması giydi. 2012 yılında futbolu bıraktıktan sonra teknik direktör olarak görev almaya başladı.

Tekke, 2005'te Trabzonspor Kariyeri

Fatih Tekke, 1989 yılında Trabzonspor altyapısına girdi.Tekke 1994 yılında A takıma yükseldi ve Hami Mandıralı, Ünal Karaman, Tolunay Kafkas, Abdullah Ercan, Ogün Temizkanoğlu, Orhan Kaynak'lı kadroda yer alan Fatih Tekke, tecrübesizliği yüzünden Altay'a kiralandı.

1998-99 sezonunda Trabzonspor'a geri döndü. Ama çalkantılı dönemlerden geçen Trabzonspor'da pek başarılı olamadı. Sürekli değişen teknik direktörler ve taktik anlayış içerisinde Fatih Tekke sürekli olarak farklı mevkilerde denendi ama başarılı olamadı ve gönderildi.

Altay (kiralık)

1997-98 sezonunda Altay'da kiralık olarak forma giydi. Altay'da futbol hayatını sürdürürken Çanakkale Dardanelspor maçında ayağı kırıldı.

Gaziantepspor

2000-01 sezonu öncesi Trabzonspor'dan ayrılıp Gaziantepspor'a transfer oldu. Fatih Tekke, buradaki formuyla A millî takıma kadar yükseldi.

Trabzonspor (2. dönem)

2002-03 sezonunda Trabzonspor'a geri döndü. Takıma katılmasıyla Trabzonspor 2 Türkiye Kupası'yla birlikte 2 lig ikinciliği kazandı. Ayrıca 2004-05 sezonunda 31 golle Süper Lig Gol Kralı ve UEFA Gümüş Ayakkabı sahibi oldu.

Tekke, 2008'de Zenit Kariyeri

2006-2007 sezonunun başında 7.5 milyon € ücretle Trabzonspor'dan Rusya'nın Premier Lig ekiplerinden Zenit takımına transfer oldu.

FK Zenit forması ile 2007-08 sezonu Rusya Premier Ligi şampiyonluğu yaşamış ve UEFA Kupası Finalinde İskoçya'nın Rangers takımını yenerek UEFA Kupasını kaldırdı.

Finalindeki futboluyla UEFA internet sitesinde (uefa.com) sitenin okurları tarafından maçın adamı seçilmiştir. En son olarak Zenit takımıyla son UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Manchester United'ı yenerek UEFA Süper Kupası'nı kazandı.

10 Kasım 2009 itibarıyla kulübün resmi sitesindeki istatistiklere göre Rusya Premier Liginde, Rusya kupasında, UEFA Kupasında ve Şampiyonlar liginde toplam 84 maça çıkmış ve 30 gol atmıştır. Zaman zaman yedek kaldığı için takımı tarafından düşünülmediği medyada yer alsa da Rusya'da yeni başlayan sezona çok başarılı bir giriş yaptı. Zenit forması ile 73 Premier Lig maçında 24 gol atmıştır.

Rubin Kazan

Mart 2010'dan geçerli olmak üzere Rubin Kazan ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Rubin Kazan formayı ile 5 maça çıkmış hiç gol atamadı.

Beşiktaş

2010-11 sezonu öncesi transfer döneminin son günü olan 31 Ağustos 2010 çarşamba günü Beşiktaş kulübü ile Rubin Kazan kulübü millî oyuncunun transferinde 750 bin € bonservis bedeli karşılığında anlaştı. İki yıllık sözleşmeye imza atan Fatih Tekke ise yıllık 1,5 milyon TL garanti para artı maç başına 40 bin TL alacak. Yeni takımında 33 numaralı formayı giyecek olan millî oyuncu Türkiye'ye döndüğü için çok mutlu olduğunu belirtti.

Beşiktaş'ın teknik direktörü Bernd Schuster ile anlaşamadıkları iddia edilerek takımdan gönderildi.

Ankaragücü

Fatih Tekke, ara transfer döneminde Ankaragücü takımı ile 19 Ocak 2011 tarihinde 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Orduspor

5 Eylül 2011 tarihinde Orduspor ile 2 yıllık sözleşmeye imza attı. 1 Temmuz 2012 tarihinde futbolu bıraktı.

Millî takım kariyeri

Fatih Tekke 6 kez Türkiye U-15 millî takım formasını giymiştir.Türkiye U-16 millî takım forması ile 18 maça çıkmış bu maçlarda 5 gol atmıştır. 1994 yılında İrlanda'da yapılan Avrupa U-16 Futbol Şampiyonası'nda U-16 takımı ile şampiyonluk yaşadı.

Türkiye U-17 millî takım ile 10 maça çıktı.

Türkiye U-18 millî formayı 13 kez giymiş, rakip takım filelerini 5 kez havalandırmayı başardı.

1 kez Türkiye U-21 millî takım formasını giydi.

1998-2007 yılları arasında 32 kez A millî takım formasını giymiş, bu maçlarda 14 kez gol sevinci yaşadı.

Teknik direktörlük kariyeri

29 Mart 2015 tarihinde Kayseri Erciyesspor ile sözleşme imzaladı. 21 maçta topladığı 17 puanla 16. sırada bulunan Denizlispor'un başına Şubat 2018'de getirildi. Tekke yönetiminde çıktığı 13 maçta 21 puan toplayarak 38 puana ulaştı ve Denizlispor'u küme düşme hattından çıkararak sezonu 15. sırada tamamlamasına katkı sağladı. 2019-2020 sezonunda TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor’u çalıştıran Tekke, ligi 4. sırada tamamlayarak Play-off'larda mücadele etme hakkı kazanmıştır. Play-off'larda Altay'a 3-2 ve 1-0'lık skorlarla kaybeden İstanbulspor, Süper Lig'e yükselme şansını kaybetti.

Bursa ile Sözleşme İmzaladı

Fatih Tekke, 2021-22 sezonunun 2. haftasında TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Bursaspor teknik direktörü olarak 4 maçta alınan 2 mağlubiyet, 1 galibiyet ve 1 beraberlik sonucunda 19 Eylül 2021 tarihinde görevine son verildi.

İstanbulspor’dan İstifa Etti Ve Ayrıldı

24 Ekim 2022 tarihinde Osman Zeki Korkmaz'ın istifasının ardından, 25 Ekim 2022'de Süper Lig takımlarından İstanbulspor'un yeni teknik direktörü oldu. Kariyerinde 3. kez İstanbulspor'un teknik direktörlük görevine getirilen Tekke, yeni kulübü ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. 2022-23 sezonunu Süper Lig'e tutunarak geçiren Tekke, 2023-24 sezonunda ise İstanbulspor'da 4 maçta 2 puan toplayarak istifa etti.

Alanyaspordan Ayrıldı

3 Kasım 2023 tarihinde Ömer Erdoğan'ın istifasının ardından Alanyaspor ile anlaştı. 1,5 yıllık sözleşmeye imza atan Tekke Alanyaspor'da sezonu 8. sırada tamamlamıştır. 2024-25 sezonunun 11. Haftasında Bodrum FK ile 0-0 berabere kalmasının ardından Alanyaspor'dan ayrıldı.

İstifa Etti Trabzon’la 5 Yıllık Sözleşme İmzaladı

11 Mart 2025 tarihinde Şenol Güneş'in teknik direktörlükten istifa etmesinin ardından Trabzonspor ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştır. 15 Mart 2025 tarihinde Trabzonspor ile ilk maçına İstanbul Başakşehir takımına karşı çıktı ve 3-0'lık galibiyet ile sahadan ayrıldı.