Sercan Saray, turizm ve seyahat sektöründe uzun yıllara dayanan deneyime sahip bir profesyoneldir. Türkiye’de önde gelen seyahat acentelerinde çeşitli görevler üstlenmiş ve sektörde önemli bir kariyer inşa etmiştir.

2024 yılı itibarıyla H.I.S. Türkiye’de SKYhub Outbound Asistan Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Turizm sektöründe yönetici ve girişimci olarak çeşitli görevlerde bulunmuş, özellikle yurtdışı seyahat planlama ve operasyon yönetimi konularında uzmanlaşmıştır.

Nereli Ve Kaç Yaşında?

Sercan Saray’ın doğum yılına dair net bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak edinilen bilgilere göre 30-35 yaş aralığında olduğu tahmin edilmektedir.

Sercan Saray’ın memleketi ile ilgili net ve resmi bir bilgi bulunmamaktadır.

