Daha önce Bihter filminin senaristliğini üstlenen Merve Göntem, Show TV’nin en çok izlenen fenomen dizilerinden Kızılcık Şerbeti’ne transfer oldu.

Merve Göntem Kimdir?

Merve Göntem, İstanbul’da dünyaya geldi ve eğitimini İstanbul Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü'nde tamamladı.

Merve Göntem'in Kariyer Yolculuğu

Senaristlik kariyerine genç yaşta adım atan Göntem, sektördeki ilk önemli deneyimini “Bihter” filmi ile elde etti. Ardından, Türkiye’nin en çok izlenen ve konuşulan yapımlarından biri olan Kızılcık Şerbeti dizisinin senarist kadrosuna dahil oldu.

Merve Göntem​​​​​​​'in Yaşı ve Doğum Yılı

Merve Göntem’in 30’lu yaşlarının ortalarında olduğu tahmin edilmektedir.

Merve Göntem​​​​​​​'in Özel Hayatı

Bora Elkoca ile evli olan Göntem’in bir kız çocuğu vardır.

Merve Göntem Neden Gözaltına Alındı?

Kızılcık Şerbeti senaristlerinden Merve Göntem'in 4 yıl önce katıldığı bir YouTube röportajında söylediği sözler sebebiyle gözaltına alındığı öğrenildi.