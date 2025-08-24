6 Nisan 1977 tarihinde doğan Sedat Tahiroğlu, futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük diplomasını alarak spor hayatını farklı bir alana taşıdı.

Futbol sahalarında kazandığı deneyimi teknik direktörlükte pekiştirirken, özellikle alt liglerde gösterdiği başarılı performansla futbol dünyasında kendine sağlam bir yer oluşturdu.

Kulüp Başkanlığına Uzanan Yol

Futbolculuk döneminin bitişiyle teknik direktörlük yolunda önemli adımlar atan Tahiroğlu, birçok alt lig takımında görev aldı. Burada edindiği tecrübeler, onun spor camiasında saygın bir figür haline gelmesini sağladı. Ancak asıl çıkışını 2007 yılında Ankara Keçiörengücü Spor Kulübü’nün başkanlık koltuğuna oturmasıyla yaptı.

18 Yıllık Başkanlık Dönemi

Sedat Tahiroğlu, 1 Temmuz 2007’den beri kesintisiz şekilde Keçiörengücü’nün başkanlığını yürütüyor. Bu uzun dönem boyunca kulübün hem sportif hem de idari yapısında önemli gelişmeler yaşandı. Tahiroğlu, kulübün istikrarlı büyümesinde ve altyapı yatırımlarında aktif rol üstlenerek Ankara futbolunun önemli aktörlerinden biri oldu.

Barış Alper Yılmaz Transferine Dair Açıklama

Başkanlık görevindeki başarısını transfer süreçlerinde de sürdüren Tahiroğlu, Galatasaray’a transfer olan genç yetenek Barış Alper Yılmaz hakkında önemli açıklamalar yaptı. Galatasaray’dan yüzde 20’lik satış payıyla ilgili resmi bir teklif almadıklarını belirten Tahiroğlu, gelecekte böyle bir teklif gelme ihtimalinin bulunduğunu ifade etti.

Ayrıca genç oyuncunun değerini 50 milyon euro olarak belirten Tahiroğlu, “Üç tarafın da kazançlı çıkacağı, karşılıklı fayda sağlayacak bir sürecin gerçekleşmesini temenni ediyoruz” dedi.

Sedat Tahiroğlu, Ankara futboluna uzun yıllardır yaptığı katkılar ve başarılı yönetim anlayışıyla tanınıyor. Keçiörengücü’nün geleceği için planları ve transfer politikalarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.