İrdem, 1950’li yılların ortalarında dünyaya geldi. Kesin doğum yılı net olarak bilinmese de, 2025 yılı itibarıyla 60’lı yaşlarının sonlarına yaklaştığı düşünülüyor.

Eğitim sürecine İstanbul’da başlayan İrdem, 1979 senesinde Saint-Joseph Fransız Lisesi’nden mezun oldu. Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nü 1984 yılında tamamladı.

İş hayatına 1984 yılında Çukurova Holding adı altında adım atan İrdem, bu kurumda yaklaşık otuz yıl sürece birçok kritik görevde yer aldı. 1986 ile 1989 yılları arasında Baytur Trading S.A.’nın Irak Bölge Müdürlüğü’nü yürüttü. 1990’da aynı şirkette Genel Müdür pozisyonuna yükseldi.

Bu görev süresince, Türkiye’nin ilk bağımsız gemi yakıt tedarik firmasında yöneticilik yaptı ve sektöre yön verdi. Ayrıca, Tüpraş’ın özelleştirilmesi sürecinde Çukurova Holding adına 4,1 milyar dolarlık ihaleye liderlik etti.

Holding bünyesindeki birçok medya ve sanayi kuruluşunda da yönetim kurulu üyeliği yaptı. Bu şirketler arasında Akşam Gazetesi, Aks TV, Digitürk, Eksen Yayıncılık ve Bilyoner İnteraktif Hizmetler A.Ş. yer alıyor.