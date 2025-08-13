Kendisinden haber alamayan meslektaşları, polis ekibiyle çilingir yardımıyla daireye girdi. Kolunda serum takılı halde bulunan Bağdigen’in hayatını kaybettiği belirlendi. Bir dönem Kadın Basketbol Milli Takımının doktorluğunu yaptığı da öğrenilen Bağdigen’in ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. Bağdigen'in ölmeden önce, not bıraktığı öğrenildi.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında 4. Levent Emniyet Evleri Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bakırköy Florya’da özel bir hastanede Acil Tıp Uzmanı olarak görev yapan doktor Sedanur Bağdigen’den meslektaşları haber alamadı.

Durumdan şüphelenen meslektaşları Bağdigen'in yaşadığı rezidansa gitti. Kapının açılmaması üzerine polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. Çilingir yardımıyla polisle daireye giren meslektaşları, Bağdigen’i kolunda serum takılı halde yatak odasında hareketsiz şekilde yatarken buldu.

Kolunda Serum Takılı Halde Bulundu

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Sedanur Bağdigen’in hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Bağdigen’in cansız bedeni cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Cumhuriyet Savcısı şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı.

Milli Takım Doktorluğu Yaptı

Diğer yandan hayatını kaybeden Sedanur Bağdigen’in bir dönem Türkiye Kadın Basketbol Milli Takımının doktorluğunu yaptığı öğrenildi. Bağdigen’in ölüm haberini alan meslektaşları ve yakınları gözyaşlarını tutamadı. Doktorun kesin ölüm nedeni yapılacak inceleme sonrasında netlik kazanacak.

İntihar Notu Bulundu

Bağdigen'in ölmeden önce, "Daha önce intihar edecektim. Farklı sebeplerden dolayı intiharımı erteledim" yazılı nota ulaşıldı. Notta kimseyi suçlamadığını, sadece ertelediğini belirttiği öğrenildi. İntihar notu incelenme yapılmak üzere kriminal laboratuvara gönderildi.

Acil Tıp Uzmanları Derneğinden Taziye

Uzman Doktor Sedanur Bağdigen’in ölümü sonrası Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) de taziye açıklaması yaptı. Açıklamada, "İAÜ Florya Hastanesinde görev yapmakta olan Uzman Dr. Sedanur Bağdigen vefat etmiştir. Acil Tıp Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu olarak Uzm. Dr. Sedanur Bağdigen’e Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun" ifadeleri kullanıldı.