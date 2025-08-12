1942 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Ayla Başar, aslen İstanbullu bir sanatçıydı.

Genç Yaşta Kariyere Adım

Genç yaşta müziğe olan tutkusunu keşfeden Başar, 1960’lı yıllarda profesyonel müzik kariyerine adım attı.

Türk Sanat Müziği’nin en parlak dönemlerinde sahneye çıkan sanatçı, kendine has sesi ve yorumuyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edindi.

Şarkıcılığın Yanında Beyazperde

“Hoşgeldin”, “Sen de Bizdensin”, “Vardar Ovası”, “Sarmaşık Güller” ve “Köylü Güzeli” gibi eserleri, Türk müziğinin klasikleri arasında yer aldı.

Başar, sadece müzikle sınırlı kalmadı; aynı zamanda sinema dünyasında da adından söz ettirdi.

Film-San Vakfı üyesi olan sanatçı, “Sevenler Ölmez” (2008), “Hatırladıkça” (1986) ve “Asılacak Kadın” (1984) gibi yapımlarda oyunculuk yaparak çok yönlü bir sanatçı olduğunu kanıtladı.

Sahne performanslarıyla olduğu kadar zarif kişiliğiyle de sevilen Başar, Türk müziğinde unutulmaz bir iz bıraktı.

Neden Öldü?

Ayla Başar, 11 Ağustos 2025 tarihinde 83 yaşında vefat etti. Ayla Başar bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Üzücü Haberi Arkadaşı Paylaştı

Sanatçının yakın arkadaşı sosyal medyadan acı haberi şu sözlerle duyurdu:

"Can arkadaşım Ayla Başar, uzun zamandır tedavi gördüğü hastalıktan dolayı Hakka yürüdü. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah.