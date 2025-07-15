Trendyol 1. Lig’in yeni ekiplerinden Sarıyer, teknik direktörlük görevine Şenol Can’ı getirdi. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 15 Temmuz itibarıyla deneyimli teknik adamla 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Şenol Can Kimdir?

Kariyerinde daha önce Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük’ü çalıştıran Can, özellikle Karagümrük’ü Süper Lig’e taşımasıyla tanınıyor.

Şenol Can, 3 Nisan 1983’te Bulgaristan’ın Kırcaali kentinde dünyaya geldi. Türk bir ailenin çocuğu olarak doğan Can, küçük yaşta ailesiyle birlikte Türkiye’ye göç etti ve Bursa’ya yerleşti.

Şenol Can Transfermarkt

Futbolculuk kariyerine Bursa Merinosspor altyapısında başlayan Can, ardından Bursaspor altyapısına geçti. Profesyonel kariyerine 2002 yılında Bursa Merinosspor’da adım atan Şenol Can, İnegölspor, Antalyaspor, Gaziantepspor, Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük formaları giydi.

Özellikle 2010-2015 ve 2016-2018 yılları arasında formasını giydiği Gaziantepspor’da 200’ün üzerinde maça çıktı.

Toplamda 417 lig karşılaşmasında görev alan Şenol Can, yaklaşık 5 gol kaydetti. Savunma disiplini ve dayanıklılığıyla bilinen eski sol bek, 18 Kasım 2006’daki Galatasaray maçında kendi kalesine attığı golle hafızalarda kaldı.

Futbolculuk kariyerini 2019 yılında Fatih Karagümrük’te noktalayan Can, aynı kulüpte yardımcı antrenörlük yaparak teknik direktörlük kariyerine başladı.

2020 yılında Karagümrük’ün başına geçen Şenol Can, takımı Süper Lig’e taşıyarak önemli bir başarıya imza attı.

2021 ve 2022 yıllarında Kasımpaşa’da teknik direktörlük görevinde bulunan Can, 2024’te Fatih Karagümrük ile yollarını ayırdı.

Son olarak 15 Temmuz 2025’te Sarıyer ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Şenol Can, lacivert-beyazlı ekiple yeni sezonda 1. Lig mücadelesi verecek.