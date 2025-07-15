Sosyal medya platformu X üzerinden bir gaziye yönelik aşağılayıcı ve çirkin ifadeler kullanan bir kullanıcı, kamuoyunda büyük tepki topladı. Olayın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu harekete geçti.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde şüphelinin kimliği ve adresi belirlendi. İstanbul’un Ümraniye ilçesinde ikamet ettiği tespit edilen şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “15 Temmuz 2025 tarihinde X isimli sosyal paylaşım sitesinde paylaşımda bulunan gazi vatandaşımıza yönelik aşağılayıcı mahiyette yorumda bulunan bir şüpheli tespit edilmiştir. Şüpheli hakkında yapılan araştırmada, şahsın İstanbul/Ümraniye ilçesinde ikamet ettiği anlaşılmıştır” denildi.

Şüpheli hakkında “Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik” suçundan soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, “Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin açığa çıkarılması için gereken işlemler titizlikle sürdürülmektedir” ifadelerine yer verildi.