Sarıkaya Kaymakamı Mubin Demirkıran, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Demirkıran, Konurlu Köyü'nde yapımı devam eden GES sahasında incelemelerde bulundu. Projenin teknik detayları ve ilerleyiş süreci hakkında bilgi alan Kaymakam Demirkıran, temiz enerji yatırımlarının hem çevresel duyarlılık hem de yerel kalkınma açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Öncü Köylerden Olma Yolunda

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, GES projesi tamamlandığında hem Sarıkaya ilçesinin enerji ihtiyacına katkı sağlayacak hem de uzun vadede kamu maliyetlerini azaltacak. Tarım ve kırsal kalkınma açısından dikkat çeken Konurlu Köyü, bu yatırımla birlikte aynı zamanda yeşil enerji dönüşümünde öncü köylerden biri olma yolunda ilerliyor.

Bölge Genelinde Yaygınlaşması Bekleniyor

GES projesinin, Sarıkaya’nın enerji politikalarında örnek oluşturacak nitelikte olduğu değerlendirilirken, köy ölçeğinde yürütülen bu tarz yenilenebilir enerji girişimlerinin bölge geneline yayılması hedefleniyor.

Proje sahasındaki teknik personel ve yetkililerle yapılan görüşmede, üretim kapasitesi, çevre koruma önlemleri ve projenin tamamlanma sürecine dair bilgiler aktarıldı.