Yurt içi piyasalarda merakla beklenen Merkez Bankası’nın faiz kararı belli oluyor. Enflasyon rakamlarında yaşanan düşüş sonrası faiz indirimi ihtimalleri de arttı. Bu kapsamda borsada yükselişler görülürken, mevduat faizlerinde ise bir miktar düşüş yaşanmıştı.

Merkez Bankası bugün saat 14.00’te kritik kararı açıklayacak. Haziran ayındaki toplantıda politika faizi %46 seviyesinde sabit tutulmuştu.

Faiz İndirimi İhtimalleri de Gündemde

Son açıklanan enflasyon rakamları beklentilerin altında gerçekleşti. Haziranda aylık enflasyon yüzde 1,37, yıllık enflasyon yüzde 35,05 oldu. Enflasyonda yaşanan gerileme sonrası faiz indirimi ihtimalleri de arttı.

Borsa ve Döviz Nasıl Etkilenir?

Faiz indirimi borsa için oldukça motive edici bir hareket olarak karşımıza her zaman çıkmıştır. Sanayi şirketlerinin daha ucuz finansman alarak karlılığını artırabileceği beklentisi ile bankaların ellerinde tuttukları tahvil fiyat artışlarıyla daha fazla dönemsel kar yazabileceği beklentisi topyekün borsada yeni bir çıkış trendini tetikleyebilir.