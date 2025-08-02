Parmaksız köyünde klorlama cihazı kontrol edilirken, Başpınar köyünde 2 Temmuz’da kanalizasyon patlağı onarımı, 24-25 Temmuz’da köy içi yol genişletme ve 29 Temmuz’da kanalizasyon montaj ve hafriyat çalışmaları gerçekleştirildi.

Köylerde Altyapı Ve Yol Çalışmaları

Beşkavak köyünde 11 Temmuz’da greyder ile arazi yolları açıldı, 14 Temmuz’da sahipsiz sokak hayvanları toplandı.

Çiçekli köyünde 7-9 Temmuz tarihleri arasında astar atma ve yama işlemleri, 8 Temmuz’da arazi yolu açma, 14 Temmuz’da hafriyat taşıma ve sahipsiz sokak hayvanı toplama, 16 Temmuz’da GES projesi elektrik kablo kanalı kapatma ve sahipsiz hayvan toplama, 22 Temmuz’da kanal kazısı, 30 Temmuz’da su kanalı temizleme, bent yapımı ve yol kumlama çalışmaları yapıldı.

Çiçeklihöyüğü köyünde 1-4 Temmuz’da astar atma ve yama işlemleri gerçekleştirildi.

Sulama Ve Şebeke Çalışmaları



Kesikköprü köyünde 28 Temmuz’da sulama kanalı kazısı yapıldı. İzibüyük köyünde 14 Temmuz’da köy konağı şebeke hattı kazısı, 17 ve 30 Temmuz’da sahipsiz hayvan toplama çalışmaları yürütüldü.

Söğütlü köyünde 3 Temmuz’da arazi yolu genişletme, 16 Temmuz’da şebeke suyu tamiratı ve kazı işlemleri yapıldı.

Kamberli köyünde 7 Temmuz’da yol geçişi, 10 Temmuz’da arazi yolu açma, 28 Temmuz’da yeni arazi yolu çalışmaları tamamlandı.

Gölette Bakım Ve Onarım



Divanlı Göleti’nin vanalarının bakım ve onarımı yapıldı.