Tahmini Okuma Süresi: dakika

Atakum Milli Eğitim Vakfı İlkokulu'nda gerçekleşen bu olayda sınıf öğretmeni Lale Günday, bir velinin kendisine yönelik şiddet uyguladığını ifade etti. Günday, olayın ardından korku ve üzüntü yaşadığını dile getirerek, "Okulda büyük bir karmaşıklık vardı ve veliler dışarıda bekliyorlardı. Bir veliyle birlikte aşağıya indiğimde, öğrenci velisi sonrasında üzerime saldırdı. Güvenlik onu engelledi. Ancak bu sefer sözlü tehditlere başladı. 'Neden çocuğunun peşindesiniz' , sizi öldüreceğim, bayıltana kadar döveceğim' gibi tehditler savurdu. Bir arkadaşım beni okulun içine aldı ancak tehditler devam etti. Eğer güvenlik ücretini alırsanız, belki de şu anda hayatta kalabilirdim" şeklinde konuştu.

Günday, olaydan önce birkaç kez velinin kendisini tehdit ettiğini belirtti ve şunu söyledi: "Veli, çocuğun sınıfının değişmesini istiyordu. Benim sınıfım biraz hareketliydi ve çocukluğu daha sakin bir sınıfa almak istiyordu. Olay buradan başladı. Sürekli olarak okul içinde dolaşıyorlardı.Ben bu durum idareye bildirdim ve resmi bir dosyanın dağıldığını.Anne ve babanın sözlük dağılımı oldu ancak baba bu sefer fiziksel şiddet uyguladı. Polis çağrıldı, karakola gittim ve ifade ettim. Kendisinden şikayetçiyim."

Olayın ardından okul birliği önünde üyeler basın açıklaması yaptı. Hürriyetçi Eğitim-Sen Samsun 2 Nolu Şube Başkanı İlker İlkin, velinin öğretmeninin fiziksel ve sözlü saldırı girişiminde bulunduğunu ve güvenlik görevlileri tarafından engellendiğini, diğer veliler tarafından okul sahasında çıkarıldığını belirtti. İlkin, olayın okul kameraları tarafından kaydedildiğini ve güvenlik güçlerine ifade verildiğini, sendika avukatı aracılığıyla cumhuriyet savcılığı suç duyurusunda bulunulduğunu ifade etti. Ayrıca, öğretmenlere yönelik bu şiddet saldırılarını kınadıklarını ve saldırganın yargılama sürecinin bir an önce başladığını belirtti.