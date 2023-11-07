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İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Taştan, “İYİ Parti Genel Başkanımız Meral Akşener tarafından bana verilen bu onurlu göreve layık olmaya çalışacağım” dedi.

İlçe Teşkilatları ile birlikte koordineli çalışıp, Partimizi Yerel seçimleri en iyi şekilde hazırlayacaklarını söyleyen Başkan Taştan, “İlçe teşkilatlarını tanıma ve kaynaşma toplantıları düzenliyoruz. Partimiz seçime kendi adıyla girecek ve başarılı olacağına inancımız tamdır” diye konuştu.

İYİ Parti Akdağmadeni İlçe Başkanı Süleyman Gök ise, ”İl Başkanlığına yeni atanan Mustafa Görkem Taştan Beyi tebrik ediyorum. Partimize güç katacağına inanıyorum. Bu değişimin, başta ilçemize, ilimize ve güzel Türkiye’mize hayırlı olmasını Yüce Yaradan dan niyaz ediyorum” şeklinde konuştu.