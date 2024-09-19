Samsun’da etkili olan sağanak yağış dolayısıyla adliye önündeki bir ağaç kaldırıma devrildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun’un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Kefeli Bulvarı Samsun Adliye Sarayı önünde kaldırım kenarında bulunan akçaağaç, sağanak yağışa dayanamadı. Kökünden kırılan ağaç, kaldırıma yıkıldı. Devrilen ağaç yolu yaya geçişine kapattı. Ağacın devrilmesi sırasında kaldırımda kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek ağaca müdahale etti. Ekipler yıkılan ağacı kesip iş makinesi yardımıyla kamyon ve kamyonetlere yükleyerek kaldırdı.