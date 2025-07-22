1958 yılında Sakarya'nın Gevye ilçesinde doğdu.



Lise eğitimi ardından üniversite için ODTÜ'de ekonomi ve istatistik okudu. Akademik kariyerini üst seviyeye çıkartmak için New York Eyalet Üniversitesi'nde matematiksel ekonomi alanında master yaptı. Ardından Harward Üniversitesi'nde hızlandırılmış işletme programına katıldı.



İş Hayatı

Çeşitli bankalarda üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra 1996 yılında Hollanda’da bir bankanın genel müdürlüğü görevine getirildi. 2002 yılına kadar Hollanda’da banka genel müdürü olarak çalıştı.



Siyasi Hayatı

2002 seçimlerinden sonra AK Parti Dış İlişkiler Başkanı ve 22 Temmuz 2007Genel seçimlerinden sonra AK Parti Ekonomi İşleri Genel Başkan Yardımcısı görevine getirildi.



İngilizce, Fransızca ve Hollandaca bilmektedir.



Evli ve 3 çocuk babasıdır.