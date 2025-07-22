Sosyal medya hesabından ''Bende kanseri yendiğimde stattan balon uçurur muyuz?'' paylaşımı yapan Fenerbahçe taraftarı olarak bilinen Duygu Özdin, hayatını kaybetti.

Duygu Özdin Kimdir, Kaç Yaşında?

Niğde’nin Altunhisar ilçesine bağlı Ulukışla Köyü'nden olan 35 yaşındaki Duygu Özdin, Hasan ve Birgül Özdin çiftinin kızıydı. İstanbul’da yaşayıp tedavi gören genç kadın, uzun süredir kansere karşı mücadele ediyordu. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla Fenerbahçeli kimliğiyle de tanınıyordu. Özellikle sarı-lacivertli kulübe duyduğu sevgiyi sık sık dile getiriyordu.

İstanbul'da bir süredir kanser tedavisi gören Duygu Özdin, yaşam mücadelesini kaybetti. Henüz genç yaşta hayata veda eden Özdin'in ölümü, hem ailesi hem de memleketi Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı Ulukışla Köyü'nde derin üzüntüye neden oldu.

Aslen Ulukışla Köyü nüfusuna kayıtlı olan Duygu Özdin'in cenazesi, öğle namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Duygu Özdin Neden Hayatını Kaybetti?

Genç yaşta hayatını kaybeden Duygu'nun, kanserle mücadelesi sırasında sosyal medyada yaptığı bir paylaşım ise yürekleri burktu. Fenerbahçe taraftarı olan Duygu, "Ben de kanseri yendiğimde stattan balon uçurur muyuz?" notunu paylaşmıştı.

Fenerbahçe’den Anlamlı Paylaşım

“Bir gün iyileşirsem, Kadıköy’de gökyüzüne balonlar uçsun demiştin…"

1907 balon, ilk maçta sana verdiğimiz sözle gökyüzüne yükselecek.

Duygu Özdin,

Hep kalbimizdesin."