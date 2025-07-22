BOĞAZLIYAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İlçemiz Aşağı Mahalle Ada:797 Parsel:3 Numaralı taşınmazın 1-6-7 Bağımsız Bölüm Numaralı İşyerleri ve 798 ada 6 parsel taşınmaz 2886 Sayılı Kanun’un 45. Maddesi gereğince açık arttırma suretiyle satışları yapılacaktır.
|S.NO
|BAĞIMSIZ BÖLÜM
|TAŞINMAZ NO
|MAHALLE
|ADA
|PARSEL
|HİSSE ORANI
|TAŞINMAZ YÜZ ÖLÇÜMÜ (M2)
|MUHAMMEN BEDEL
|GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ
|İHALE TARİHİ VE SAATİ
|1
|746106377
|AŞAĞI MAH
|798
|6
|66477/71477
|664,77 m2
|8.300.000,00
|249.000,00
|31.07.2025 – 14:00
|2
|1
|135316802
|AŞAĞI MAH
|797
|3
|1/100
|52,50 m2
|2.500.000,00
|75.000,000
|31.07.2025 – 14:30
|3
|6
|135316807
|AŞAĞI MAH
|797
|3
|3/100
|179,72 m2
|6.000.000,00
|180.000,00
|31.07.2025 – 15:00
|4
|7
|135316807
|AŞAĞI MAH
|797
|3
|3/100
|76,26 m2
|2.650.000,00
|79.500,00
|31.07.2025 – 15:30
- İhale ile ilgili şartname ve diğer belgeler Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde temin edilebilir.
- Yukarıda niteliği tahmini bedeli geçici teminatı ve ihale tarih, saati belirtilen işyeri nitelikli taşınmazların satış ihalesi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif (arttırma) usulü ile Boğazlıyan Belediyesi Toplantı Salonunda ve Encümen huzurunda şartname gereğince yapılacaktır.
- İstekli, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 31’inci maddesine göre onaylanan ihale kararının tebliğinden itibaren Yedi (7) gün içinde ihale bedelinin tamamı olacak şekilde ödenecektir.
- İhaleye katılmak isteyenler Belediyemize müracaatı gerekmekte olup, bunlardan ;
a) Şirket ise: İmza sirküsü, Sanayi ve Ticaret odası oda kayıt belgesi, dosya bedeli makbuzu ve geçici teminat makbuzu
b) Şahısların iştiraki halinde ise: Nüfus cüzdan sureti, İkametgâh ilmühaberi ve geçici teminat makbuzu istenecektir.
- Satış sonrasında oluşacak her türlü Vergi, Resim, KDV, Harçları (Damga vergisi, Karar pulu) ipotek masrafları ve diğer giderleri ödemek alıcıya aittir.
- İsteklilerin Geçici teminatı yatırdıklarına dair belge ve ikametgâh belgesini hazır bulundurmaları.
- Geçici Teminat geçici bedelleri Boğazlıyan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılacaktır. Şartname 3.000,00TL (Üçbin) karşılığında Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilecektir.
- İhale bedeli şartnamesindeki süre içinde ödenecektir, süresi içinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir.
- İhale bedelleri ve diğer hususlarda Boğazlıyan Belediye Başkanı tarafından uygun görülmediği takdirde ihaleyi yapıp yapmamak ve onaylayıp onaylamamakta serbesttir.
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