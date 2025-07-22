BOĞAZLIYAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İlçemiz Aşağı Mahalle Ada:797 Parsel:3 Numaralı taşınmazın 1-6-7 Bağımsız Bölüm Numaralı İşyerleri ve 798 ada 6 parsel taşınmaz 2886 Sayılı Kanun’un 45. Maddesi gereğince açık arttırma suretiyle satışları yapılacaktır.

S.NO BAĞIMSIZ BÖLÜM TAŞINMAZ NO MAHALLE ADA PARSEL HİSSE ORANI TAŞINMAZ YÜZ ÖLÇÜMÜ (M2) MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ İHALE TARİHİ VE SAATİ
1 746106377 AŞAĞI MAH 798 6 66477/71477 664,77 m2 8.300.000,00 249.000,00 31.07.2025 – 14:00
2 1 135316802 AŞAĞI MAH 797 3 1/100 52,50 m2 2.500.000,00 75.000,000 31.07.2025 – 14:30
3 6 135316807 AŞAĞI MAH 797 3 3/100 179,72 m2 6.000.000,00 180.000,00 31.07.2025 – 15:00
4 7 135316807 AŞAĞI MAH 797 3 3/100 76,26 m2 2.650.000,00 79.500,00 31.07.2025 – 15:30
  1. İhale ile ilgili şartname ve diğer belgeler Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde temin edilebilir.
  2. Yukarıda niteliği tahmini bedeli geçici teminatı ve ihale tarih, saati belirtilen işyeri nitelikli taşınmazların satış ihalesi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif (arttırma) usulü ile Boğazlıyan Belediyesi Toplantı Salonunda ve Encümen huzurunda şartname gereğince yapılacaktır.
  3. İstekli, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 31’inci maddesine göre onaylanan ihale kararının tebliğinden itibaren Yedi (7) gün içinde ihale bedelinin tamamı olacak şekilde ödenecektir.
  4. İhaleye katılmak isteyenler Belediyemize müracaatı gerekmekte olup, bunlardan ;
    a) Şirket ise: İmza sirküsü, Sanayi ve Ticaret odası oda kayıt belgesi, dosya bedeli makbuzu ve geçici teminat makbuzu
    b) Şahısların iştiraki halinde ise: Nüfus cüzdan sureti, İkametgâh ilmühaberi ve geçici teminat makbuzu istenecektir.
  5. Satış sonrasında oluşacak her türlü Vergi, Resim, KDV, Harçları (Damga vergisi, Karar pulu) ipotek masrafları ve diğer giderleri ödemek alıcıya aittir.
  6. İsteklilerin Geçici teminatı yatırdıklarına dair belge ve ikametgâh belgesini hazır bulundurmaları.
  7. Geçici Teminat geçici bedelleri Boğazlıyan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılacaktır. Şartname 3.000,00TL (Üçbin) karşılığında Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilecektir.
  8. İhale bedeli şartnamesindeki süre içinde ödenecektir, süresi içinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir.
  9. İhale bedelleri ve diğer hususlarda Boğazlıyan Belediye Başkanı tarafından uygun görülmediği takdirde ihaleyi yapıp yapmamak ve onaylayıp onaylamamakta serbesttir.

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