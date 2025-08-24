Filiz Ali 30 Eylül 1937’de dünyaya geldi. Türk piyanist , müzikolog , müzik eleştirmeni ve yazardır. Türk edebiyatının en büyük yazarlarından Sabahattin Ali'nin kızıdır.

Ankara Devlet Konservatuvarı'nda piyano eğitimi gördü. 1958'de Ferhunde Erkin'in sınıfından mezun olmasının ardından, Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitim görmek için Fulbright bursu kazandı.

Ali, eğitimini David Barnett ile çalıştığı Boston, MA'daki New England Müzik Konservatuvarı'nda bitirdi. Frank Sheridan ile New York City'deki Mannes Müzik Koleji'nde eğitim aldı.

1986'da Chevening bursiyeri olarak katıldığı King's College London'dan İleri Müzik Çalışmaları alanında yüksek lisans derecesi yaptı.

İstanbul Devlet Operası'nda eşlikçi ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda piyano ve eşlik öğretmeni olarak görev yaptı. 1987 senesinde Mimar Sinan Üniversitesi Müzikoloji Bölümü'nde öğretim görevlisi oldu ve 1990-2005 yılları arasında Müzikoloji Bölüm Başkanlığı görevini yürüttü. Daha sonra Sabancı Üniversitesi'nde ders verdi.