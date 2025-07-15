Akkiraz 6 Şubat 1955’de dünyaya gelmiştir. 2011-2015 seneleri arasında Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) İstanbul Milletvekili olarak görev almış. Türk halk müziği sanatçısı ve eski siyasetçidir. Çocukluk senesinde, ailesi ile birlikte Almanya'ya göç eden sanatçı, ilk ve orta okulu Almanya’da bitirdi.

Ünlü sanatçı Halk TV ile yol ayrımına girdiğini sosyal medya üzerinden paylaştı. Akkiraz, açıklamasında “Bu süreç gösteriyor ki Halk TV ile olan yoldaşlığa ara vermemiz gerekecek” cümlelerini kullanarak yaptığı paylaşım oldukça dikkat çekti. Paylaşımında Sözcü TV’nin kapalı kalmasının nedenini şimdi daha iyi anladığını söyledi.

Kendilerine Başarılar Diliyorum

Akkiraz, sosyal medya hesabından yaptığı gönderi de Halk TV ile arasına mesafe koyduğunu dile getirdi. Ünlü sanatçı, “Bu süreç gösteriyor ki Halk TV ile olan yoldaşlığa ara vermemiz gerekecek. Kendilerine başarılar diliyorum. Sözcü TV’nin hâlâ kapalı olmasının nedenini daha iyi anlıyorum.” sözlerini kullandı.