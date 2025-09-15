Kararlara göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 250 bin sosyal konut hamlesi kapsamında yeni adımlar atıldı.

Sosyal Konut İçin Acele Kamulaştırma

TOKİ’nin ülke genelinde başlattığı sosyal konut projesi çerçevesinde, Ordu’nun Altınordu ilçesine bağlı Karacaömer ve Öceli Mahallelerinde yapılacak konutlar için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi. Böylece projeye hız kazandırılarak dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olması hedefleniyor.

Kentsel Dönüşüm Hamlesi

Resmî Gazete’de yayımlanan diğer bir karara göre ise Kayseri’nin Kocasinan ilçesi, Argıncık Mahallesi sınırlarında bulunan bazı alanlar kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi. Bu karar doğrultusunda bölgede modern ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulması, altyapının yenilenmesi ve şehir estetiğine uygun yapıların inşa edilmesi amaçlanıyor.

250 Bin Sosyal Konut Projesinde Yeni Aşama

TOKİ’nin 250 bin sosyal konut hedefi, hem dar gelirli ailelere barınma imkânı sunmayı hem de şehirlerin daha planlı ve yaşanabilir hale getirilmesini öngörüyor. Son yayımlanan kararlarla birlikte, sosyal konut ve kentsel dönüşüm projelerinin Türkiye genelinde hız kazanacağı değerlendiriliyor.