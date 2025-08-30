Ünlü rapçi Sansar Salvo’nun hastaneye kaldırıldığı haberi, sevenlerini endişeye sürükledi. Sansar Salvo inihar mı etti? İşte haberin detayları…

Türk rap müziğinin sevilen isimlerinden Ekin Can Aslan, sahne adıyla Sansar Salvo, hayranlarını endişelendiren bir olayla gündeme geldi. İddiaya göre, ünlü rapçi fazla sayıda ilaç alarak intihar girişiminde bulundu. Olaydan sonra acil olarak hastaneye kaldırılan Aslan’ın tedavisinin sürdüğü bildirildi.

1989 senesinde İstanbul’un Kadıköy ilçesinde doğan Aslan, Türk rap müziğinin önemli isimlerinden biri olarak biliniyor.

2008 yılında müzik kariyerine hızlı bir giriş yapan sanatçı, “Adrenalin” albümü ile ismini duyurdu. Bunu 2009 yılında yayımladığı “Seremoni Efendisi” albümü izledi. Fakat genç yaşta hayatını derinden etkileyen bir sağlık sorunu ile karşılaştı; 2010 yılında kansere yakalandığı öğrenildi.

2013 yılında müzik kariyerine geri dönerek “24. Şarjör” albümünü çıkaran Sansar Salvo, dinleyicileriyle yeniden buluştu. 2016 yılında yayımlanan “Yakında Sans” adlı derleme albümü, Türkçe rap’in müzik marketlerde yayımlanan ilk derleme albümü olarak dikkat çekti. Takip eden yıl ise “Şimdi Sans” albümü hem müzik marketlerde hem de dijital platformlarda dinleyiciyle buluştu.