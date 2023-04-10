Yozgat Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetlerini sürdürüyor. Yozgat Belediyesi Aşevi’nde her gün ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek pişiriliyor. Aşevinden yemekler, belediye ekipleri tarafından ailelere ulaştırılıyor. Yozgat Belediyesi Aşevi Ramazan ayına özel ailelere kahvaltılık desteğinde de bulundu.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, “İhtiyaç sahiplerinin evine sıcak yemeğimizi ulaştırıyoruz. “Komşusu açken tok yatan bizden değildir” diyen Peygamber Efendimizin yolunda yürümeye devam ediyoruz. Aşevimiz Yozgatlılar için çalışmaya devam edecek” dedi. Alpaslan Demir