Ramazan Kurtoğlu Yakın Çağ siyasi tarihi uzmanı, ekonomist ve akademisyendir.

RAMAZAN KURTOĞLU KİMDİR?

Ramazan Kurtoğlu, 27 Nisan 1956 tarihinde Antalya'nın Serik ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise eğitimini memleketinde tamamlayan Kurtoğlu, ardından Ankara Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde lisans eğitimine başlamıştır. 1981 yılında lisans eğitimini tamamlayan Kurtoğlu, İstanbul Üniversitesi'nde Personel Yönetimi ve Endüstri İlişkileri üzerine yüksek lisans yapmıştır.

Eğitimine uluslararası düzeyde devam eden Kurtoğlu, The University of British Columbia, Vancouver, University of California, San Diego, University of Pennsylvania ve Kaliforniya Irvine’de genel İngilizce, iş İngilizcesi, akademik İngilizce eğitimi, davranış bilimleri, uluslararası finansman, ekonomi ve küresel operasyon yönetimi konularında lisansüstü, master ve doktora eğitimlerini tamamlamıştır. 1999 yılında Kaliforniya Üniversitesi'nde Uluslararası Finans ve Piyasa Sermayeleri üzerine bir sertifika programı, 2002 yılında ise Küresel Operasyon Yönetimi alanında Pre-MBA programını tamamlamıştır.

Kurtoğlu'nun yazıları bir dönem Ortadoğu Gazetesi'nde yayımlanmıştır. Televizyon kariyerine 2007 yılında Sky Türk'te Gürkan Hacır ile birlikte "Şimdiki Zaman" programında başlamış, Pelin Çift'in sunduğu "Öteki Gündem" programında yaptığı konuşmalarla geniş bir kitle tarafından tanınmıştır.

YAYINLARI VE KİTAPLARI

Ramazan Kurtoğlu'nun yayınlanmış eserleri arasında şunlar yer almaktadır:

Küresel Düzenin Şifreleri (Cansu Canan Özgen-Ramazan Kağan Kurtoğlu)

Nörofinans

Türkiye Ekonomisi (1838-2010): Mali Bağımlılık, Büyüme, Krizler ve Siyasi Sonuçları

Küresel Hegemonya Savaşları & İklim, Su ve Gıda

Din ve Küresel Ekonomi-Politik (Orion Yayınları)

Küresel Para Savaşları ve Davranış Ekonomisi Nörofinans

Küresel Ekonomik Kriz ve Yeni Dünya Düzeni (Orion Kitabevi)

Evanjelizm - Hollywood ve Kabala'nın 13. Havarisi & Dünya İmparatorluğu ve Türkiye (Orion Kitabevi)

Tanrı İmparatorluğu ve Türkiye

Türkiye ve Mesihuşa

Bayrak Türklerin Ya Ekonomisi

Küresel Düzenin Şifreleri