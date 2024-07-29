19 Eylül 2004 tarihinde dünya turuna çıkan Rahmi Koç, yaklaşık iki yıl süren bu seyahatini başarıyla tamamladı.

ERKEN YAŞAM VE EĞİTİM

9 Ekim 1930 tarihinde Ankara’da doğan Rahmi Koç, Vehbi ve Sadberk Koç’un dört çocuğundan ikincisidir. İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra İstanbul Robert Koleji'nde eğitim aldı. Yüksek öğrenim için Amerika’ya giden Koç, Johns Hopkins Üniversitesi’nde Endüstriyel Sevk ve İdare Bölümü’nden mezun oldu.

İŞ HAYATI

Askerlik hizmetini 1958 yılında İstanbul Harp Akademileri'nde yedek subay olarak tamamlayan Rahmi Koç, Koç Şirketler Topluluğu’nda çalışmaya başladı. 1960 yılında Koç Ticaret A.Ş.’ye geçti ve 1964 yılında Koç Holding A.Ş. Genel Koordinatörlüğü görevini üstlendi. 1970 yılında İcra Komitesi Başkanı oldu ve 1980'de Koç Holding İdare Komitesi Başkanı olarak görev aldı. 1984 yılında babasından İdare Meclisi Başkanlığı’nı devralarak Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

ULUSLARARASI BAŞARILAR VE ONURLAR

Rahmi Koç, 1995-1996 yıllarında Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Başkanlığı yaptı. Alman Hükümeti tarafından Grosses Verdienst Kreuz ödülüne layık görülen Koç, 2001 yılında İtalyan Cumhuriyeti Yüksek Liyakat Nişanı’nı aldı. Ayrıca, Johns Hopkins Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi ve Köstence Ovidius Üniversitesi gibi birçok üniversiteden fahri doktora unvanı aldı.

KİŞİSEL HAYATI VE ÜYELİKLERİ

1957 yılında Çiğdem (Meserretçioğlu) Simavi ile evlenen Rahmi Koç, üç çocuk sahibidir: Mustafa, Ömer ve Ali. 1973 yılında boşanan Koç, birçok kuruluşta aktif üyelik ve başkanlık yapmaktadır. Vehbi Koç Vakfı, Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti, Rahmi M. Koç Müzecilik ve Kültür Vakfı gibi birçok önemli kurumda görev almıştır.

DÜNYA TURU

19 Eylül 2004 tarihinde Nazenin IV yelkenlisiyle dünya turuna çıkan Rahmi Koç, 657 gün süren ve 28.250 deniz mili kat edilen bu seyahatte, Atlantik ve Pasifik okyanuslarını aşarak beş kıtaya ulaştı. Bu deneyimle ilgili olarak, "Dünyayı başka türlü görmeye başladık. Canımızın ve sağlığımızın kıymetini daha çok anladık. Kendi memleketimizin fevkalade olduğunu gördük," ifadelerini kullandı.

Rahmi Koç, deniz tutkusu ve iş dünyasındaki başarılarıyla Türkiye’nin önde gelen iş insanlarından biri olarak tanınmaktadır.