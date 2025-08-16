PTT 4 kadroya evden çalışacak personel alımı gerçekleştiriyor. PTT büyesindeki şirketlerden biri olan PtteM adlı şirket, yayınladığı bilgide 4 kadroda istihdam etmek üzere eleman alımı yapılacağına duyurdu.

Personel alım ilanına bakıldığında işe alınacakların hem evden hem de işyerinden çalışacakları anlatldı.

Aranan Nitelikler

Bilgisayar Bilimi, Mühendislik veya ilgili bir alanda Lisans veya Yüksek Lisans derecesi

En az 2 yılı liderlik veya yönetim rolünde olmak üzere 6+ yıllık yazılım mühendisliği deneyimi

NET (C#), Java, Go veya benzeri arka uç teknolojilerinde güçlü teknik geçmiş

Modern DevOps uygulamaları, bulut ortamları (örneğin Azure, AWS) ve CI/CD hatları ile çalışma deneyimi

Yazılım geliştirme metodolojileri (Agile/Scrum) konusunda sağlam anlayış

Mükemmel iletişim ve kişilerarası beceriler

Teknik liderliği ekip yönetimi sorumluluklarıyla dengeleme yeteneği

Tercih Edilen Nitelikler

E-ticaret veya yüksek trafikli web uygulamaları alanında deneyim

Mikro hizmet mimarisi, dağıtılmış sistemler ve API öncelikli tasarım konusunda bilgi sahibi olmak

Hızlı tempolu bir ortamda mühendislik ekiplerini ölçeklendirme konusunda önceki deneyim

Ön uç teknolojileriyle (React, Angular veya benzeri) uygulamalı deneyim bir avantajdır

Ürün yaşam döngüsü yönetimi ve teknik proje yönetimi araçlarına (Jira, Confluence) aşinalık

Başvuru Ekranı

İlana başvurular PtteM'in Linkedin hesabı üzerinden alınıyor.

"https://www.linkedin.com/company/pttem/"

adresinde iş ilanları kısmını seçerek başvuru gerçekleşiyor. Özgeçmiş oluşturarak başvuru yapan adaylara kısa zamanda geri dönüş sağlanacak. Yalnızca internet üzerinden yapılacak başvurular kabul edilerek işleme alınacak ve değerlendirilecek.