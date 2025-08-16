Yumaklı, "Orman yangınları çok ciddi alanları etkiliyor, yaban hayatı etkileniyor. Bu yıl için av ile ilgili bir yasak getiriyoruz" dedi.

Yüzde 96’sı İnsan Kaynaklı

Öte yandan orman yangınlarına ilişkin çarpıcı veriler paylaşan ve uyarıda bulunan Yumaklı, "Küçücük bir kıvılcım çok ciddi bir tahribata neden oluyor. Doğrudan ya da dolaylı yüzde 96'sı insan unsurundan kaynaklı. Dikkat etmediğiniz piknik ateşi, sigara izmariti, bahçe temizliği yaparken çöplerin yakılması. İzmir'de bir yangın çöpe atılan yatağın tutuşturulmasından çıktı" ifadelerini kullandı.

İlk Kez Duyurdu

CNN Türk’e konuşan Bakan Yumaklı, “Orman yangınları çok ciddi alanları etkiliyor, yaban hayatı etkileniyor. Orman yangınları sebebiyle bu yıl için av ile ilgili bir yasak getiriyoruz. Bu yeni gelişmeyi ilk kez buradan söylüyorum, arkadaşlarımız hazırlıklarını yapıyor. Çünkü oradaki tüm hayvanların can havliyle kaçtıkları başka yerlerde onların avlanmasına sebep olacak bir ortamın kabul edilmesi mümkün değil” açıklamasında bulundu.