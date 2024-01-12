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Diyanet İşleri Başkanlığı Din görevlilerinin okuma, yorumlama ve müzakere faaliyetlerinin geliştirilerek devam ettirilmesi ve Din hizmetlerinde verimliliğin artırılması amacıyla ülke genelinde başlatılan “Kitap Oku-Yorum” projesi İl Müftülüğü tarafından devam ediyor.

Her ay Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen bir kitap ve güncel bir mesele okunarak din görevlilerine tahlil ediliyor.

Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden Çağrı Cami'nde gerçekleştirilen kitap tahlili buluşmasına katılarak Din görevlilerine "Vaaz ve İrşad Hizmetlerinde Usul ve Yöntem" konusunda sunum yaptı.

Ayrıca İl Müftüsü Ali Gülden katılımcılardan gelen güncel sorulara cevaplar verdi.

Programa İl Vaizi Fatih Özdoğan, Cevizlipınar Cami, Erginler Camii, Esentepe Cami, Et ve Süt Kurumu Cami, Eyüp Sultan Cami, H. Bahri Akdağ Cami, Hz Osman Cami, Kevenliburun Cami, Şahidinoğlu Cami, Tekkearapdede Cami görevlileri katıldı.