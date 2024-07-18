Academic Hospital Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Kent Üniversitesi'nin Kurucu Rektörü olarak atanarak dikkatleri üzerine çeken Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, akademik kariyerindeki üstün başarılarıyla tanınıyor. Peki, Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak kimdir, nereli, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

ATAMALARI VE GÖREVLERİ

Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, 15 Eylül 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul Kent Üniversitesi'nin Kurucu Rektörü olarak atanmıştır. Aynı zamanda Academic Hospital'un Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Akademik ve yönetimsel deneyimiyle dikkat çeken Kavak'ın hayatı ve kariyeri birçok kişi tarafından merak ediliyor.

PROF. DR. ZEHRA NEŞE KAVAK KİMDİR?

24 Haziran 1965 tarihinde İstanbul'da doğan Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur. İhtisasını 1990-1991 yıllarında St. Thomas Hastanesi'nde tamamlamış ve 1996 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Doçent unvanını almıştır. 2000-2001 yıllarında King's College Hastanesi'nde perinatoloji alanında çalışmalar yapmış ve Fetal Tıp Diploması dahil olmak üzere çeşitli sertifikalar kazanmıştır.

2001 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Perinatoloji Ünitesini kurarak profesör unvanını almış ve aynı yıl hastanenin başhekimliğine atanmıştır. 2001-2005 yılları arasında başhekimlik, 2002-2006 yılları arasında ise Marmara Üniversitesi Rektör Danışmanlığı görevini üstlenmiştir. Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanlığı'nı iki dönem boyunca yürütmüş ve Perinatoloji Bilim Dalı Başkanlığı'nı 2001-2011 yılları arasında devam ettirmiştir.

BİLİMSEL KATKILAR VE YAYINLAR

Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak'ın uluslararası ve ulusal düzeyde yayımlanmış 153 makalesi bulunmakta olup, bu makaleler toplamda 1444 atıf almıştır. Ayrıca, yönettiği 11 asistan ihtisas tezi ve 120'den fazla bilimsel toplantıda sunulan bildirisi vardır. Uluslararası alanda perinatoloji konusunda 112'den fazla konuşma yapmış ve 23 uzmanlık sonrası eğitim sertifikasına sahiptir.2004 yılında Dünya Bilim ve Sanat Akademisi'ne üye seçilen Kavak, 2009 yılında Akademi'nin Mütevelli Heyetine seçilen ilk Türk olmuştur. Eylül 2005'te Dünya Perinatoloji Derneği Yönetim Kurulu'na seçilerek bu göreve getirilen ilk Türk doktordur. Ayrıca, International Academy of Perinatal Medicine üyesidir.

ARAŞTIRMA KONULARI VE ULUSLARARASI KATKILARI

Ana araştırma konuları arasında gebelikte 3D-4D ultrasonografi ve gebelikte invaziv girişimler bulunmaktadır. Bu alanlarda yurtdışında 13 kitap bölümü ve İngilizce, İspanyolca ve Türkçe dillerinde yayımlanmış kitapları vardır. 2007 yılında New York Cornell Üniversitesi'nde misafir profesör olarak ders vermiştir.

PROF. DR. ZEHRA NEŞE KAVAK’IN YAŞI VE MEMLEKETİ

24 Haziran 1965 doğumlu olan Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, 2024 itibariyle 59 yaşındadır ve aslen İstanbulludur.