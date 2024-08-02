Türkiye'de Selçuklu tarihi denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Prof. Dr. Mikail Bayram, 84 yaşında hayatını kaybetti. Kalp yetmezliği nedeniyle bu sabah Konya'daki evinde vefat eden Bayram, çevresi ve sevenleri tarafından derin bir üzüntüyle anılıyor.

PROF. DR. MİKAİL BAYRAM'IN VEFAT NEDENİ

Ortaçağ, Selçuklu tarihi ve kadim dinler uzmanı olan Bayram, kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Cenazesi, 3 Ağustos'ta (yarın) öğle namazını müteakip Araplar Mezarlığı'na defnedilecek.

AKADEMİK VE BİLİMSEL BAŞARILARI

'Tarihin Kuyumcusu', 'Sosyal ve Siyasi Boyutlarıyla Ahi Evren-Mevlana Mücadelesi' ve 'Türkiye Selçukluları Üzerine Araştırmalar' gibi önemli eserleriyle tanınan Prof. Dr. Mikail Bayram, akademi dünyasında saygın bir yer edinmişti. Genç yaşta Arapça, Farsça ve Osmanlı Türkçesi öğrenen Bayram, lise yıllarında Divan edebiyatı ve Doğu edebiyatıyla ilgilenmiş ve yaşamı boyunca birçok eser vererek yüzlerce öğrenci yetiştirmişti.

EĞİTİM VE KARİYER GEÇMİŞİ

1966 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olan Prof. Dr. Bayram, Konya Yüksek İslam Enstitüsü, Bağdat Edebiyat Fakültesi, Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü ve Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü gibi birçok kurumda öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2007 yılında yaş haddinden emekli olduğu Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Başkanlığı da yapmıştı.

DİL BİLGİSİ VE EL YAZMASI ESER ÇALIŞMALARI

Arapça, Farsça, Kürtçe Pehlevice ve Türk lehçelerine vakıf olan Prof. Dr. Bayram, son nefesine kadar bilimsel çalışmalarını sürdürdü. Medine, Şam, Tahran ve Tebriz kütüphanelerinde bulunan el yazması eserleri inceleyen Bayram, Türkiye’deki tüm el yazması eser kütüphanelerinde de çalışmalar yaptı. Yaşamı boyunca yaklaşık 150 bin cilt el yazması eseri inceleyen Bayram, bu alandaki bilgilerini birçok makale ve kitaba aktardı.