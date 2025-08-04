1945 senesinde İstanbul’da doğdu. Akalın, ilk öğrenimini Ankara Sarar İlkokulu'nda gördü. 1965 senesinde Galatasaray Lisesi’nden başarıyla bitirdikten sonra AFS bursuyla bir yıl arayla ABD’de eğitimine devam etti.

Daha sonra 1965 senesinde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne giren Akalın, 1969’da mezun oldu ve aynı fakültede asistan olarak akademik kariyerine adım attı.

Akalın, akademik hayatına kısa bir ara vererek gazeteciliğe adım attı. Hürriyet, Cumhuriyet ve Aydınlık gibi önemli gazetelerde muhabirlik, dış politika yazarlığı ve editörlük alanında çalıştı.

Ardından İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi Kürsüsünde doktora çalışmalarını sürdürdü ve 1999’da “Uluslararası İlişkiler Ortamında 27 Mayıs Hareketi” adlı teziyle doktora unvanını kazandı.

Türkiye’nin önde gelen sosyal bilimcilerinden biri olan Prof. Dr. Cüneyt Akalın, bu sabah hayatını kaybetti. Uzun süre boyunca akademiye, düşünce dünyasına ve sosyal bilim literatürüne yaptığı katkılarla bilinen Akalın’ın ölümü, hem akademik çevrelerde hem de entelektüel dünyada derin bir hüzün uyandırdı. “Türkiye’nin ve bilim dünyasının başı sağ olsun” mesajları sosyal medyada yayıldı.