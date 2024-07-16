Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) taban puanları, YKS sonuçlarıyla birlikte öğrencilerin gündeminde. Polislik için hangi puan türü gerekiyor, adaylar merak ediyor. İşte, 2024 PMYO taban puanı ve polislik başvuru şartları...

PMYO TABAN PUANI 2024: TYT Mİ AYT Mİ GEREKİYOR?

Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) tercih puanı, üniversiteye başlayacak öğrencilerin aramalarında öne çıkıyor. PMYO için adayların sadece Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girmesi yeterlidir. PMYO 2024 puan türü ve başvuru detayları...

PMYO İÇİN KAÇ PUAN GEREKİYOR?

2024 PMYO için belirlenen ham puan 250'dir. Adayların bu puanı almak için en az 45 net yapmaları gerekmektedir. Geçtiğimiz yıl şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocukları için ise 200 ham puan şartı aranıyordu.

PMYO BAŞVURU ŞARTLARI

Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) başvurusu yapacak adayların taşıması gereken şartlar şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Lise veya dengi okul mezunu olmak.

ÖSYM tarafından yapılan Üniversite Giriş Sınavında belirlenen puan türünden ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak (TYT puanı değişkenlik gösterebilir).

25 yaşından küçük olmak.

Sağlık Yönetmeliği'nde belirtilen boy ölçüsü, beden kitle indeksi ve sağlık şartlarını taşımak (Erkek öğrenciler için en az 167 cm, bayan öğrenciler için en az 162 cm boy uzunluğu; beden kitle indeksi 18.00-27.00 aralığında olmalıdır).

Eğitim-öğretim yılının başlangıcı itibarıyla bir siyasi parti veya siyasi parti kollarına üye olmamak.

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

POLİSLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2024 PMYO başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Ancak, geçtiğimiz yıl başvurular 31 Temmuz - 09 Ağustos 2023 tarihleri arasında alınmıştı. Bu tarihler göz önünde bulundurularak başvuru tarihlerini takip etmekte fayda var.