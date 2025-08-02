Polis Akademisi Başkanlığı, 2025 yılı için 2 bin erkek ve 500 kadın olmak üzere toplam 2 bin 500 öğrenci alımı yapacak. Adaylar başvurularını 2-6 Ağustos tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek.

2-6 Ağustos Tarihleri Arasında Başvuru Yapılabilecek

Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) için 2025 yılı öğrenci alımı süreci başladı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, 2 bin erkek ve 500 kadın olmak üzere toplamda 2 bin 500 öğrenci alınacak. Başvurular, 2 Ağustos Cumartesi günü saat 08.00 itibarıyla başlayacak ve 6 Ağustos'a kadar “pa.edu.tr” adresi üzerinden e-Devlet şifresiyle yapılabilecek.

TYT’den En Az 250 Puan Şartı

Başvuru yapacak adayların, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumundan en az 250 ham puan almış olmaları gerekiyor. Şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocukları için bu puan şartı 200 olarak belirlendi.

Yaş, Boy ve Kilo Şartları

Adayların, 1 Ekim 2025 itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 1 Ocak 2025 itibarıyla ise 26 yaşından gün almamış olması gerekiyor. Kadın adayların boyunun en az 162 santimetre, erkek adayların ise en az 167 santimetre olması şartı aranacak. Ayrıca tüm adayların beden kitle indeksinin 18 ile 27 arasında olması gerekiyor.

Fiziki Yeterlilik Ve Mülakat Süreci

Başvuru şartlarını taşıyan ve müracaatı kabul edilen adaylar, fiziki yeterlilik sınavına ve sözlü mülakata katılacak. Emniyet teşkilatında çalışan veya emekli olanların eş ve çocukları ise bu alımlarda kontenjan kapsamına dahil edilmeyecek.

Başvuru süreci hakkında detaylı bilgiye Polis Akademisi Başkanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.