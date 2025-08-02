Amasya’nın Suluova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan hafif ticari araç yol kenarındaki kanala devrilip toprak yığınına çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun’dan İzmir istikametine doğru seyir halinde olan İrfan Ertekin idaresindeki 52 ADV 440 plakalı hafif ticari araç, Amasya’nın Suluova ilçesi Eski Çeltek mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç, yol kenarındaki kanala devrilerek toprak yığınına çarptı.

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.